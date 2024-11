Mulher é presa após ser flagrada com drogas em Dourados

As investigações iniciadas por policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) na última terça-feira (05), para desmantelar pontos de drogas em Dourados, resultou na detenção de uma mulher, de 30 anos, flagrada entregando drogas em uma casa no Bairro Jardim Itália, em Dourados.

A equipe abordou a suspeita e o namorado que estavam em um moto.

Ela estava na garupa portando uma bolsa com oito volumes de skunk que totalizaram 5,6 quilos. A mulher confessou aos policiais que tinha a intenção de entregar as drogas em uma residência da região, mas ressaltou que o entorpecente pertencia a um homem que estava detido na cadeia.

Além disso, a mulher também contou que na residência onde mora, no Bairro Estrela Porã, havia mais porções de entorpecentes.

Os policiais deram voz de prisão à ela e encaminharam a ocorrência par a Delegacia de Polícia Civil.

Durante o interrogatório, o namorado alegou que não sabia do envolvimento da namorada e que estava apenas dando uma carona.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.