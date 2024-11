Prefeitura de Campo Grande retoma obras e lança licitação do corredor de transporte da Av. Gunter Hans

A Prefeitura de Campo Grande está investindo em obras de infraestrutura e novas tecnologias para modernizar a cidade e melhorar a vida dos cidadãos, destaque é a continuidade das obras do Corredor Sudoeste do transporte coletivo, na Avenida Marechal Deodoro, na região do Aero Rancho. Essa construção, iniciada em 2020 e interrompida após a desistência da empresa responsável, visa melhorar a infraestrutura para o transporte público, proporcionando mais agilidade e conforto aos usuários. Com isso, a prefeitura lançou um novo edital, para escolher uma nova empresa que assumirá a finalização do projeto.

Outro setor que será contemplado com mais investimentos é a saúde, conforme noticiado pelo Jornal O Estado, a prefeitura tem apostado em inovação nos serviços públicos, especialmente na saúde. Em fase de testes, a Unidade de Saúde da Família 26 de Agosto implementou um totem de autoatendimento com reconhecimento facial, que promete facilitar o atendimento aos pacientes. Adnair Dias, gerente da unidade, explicou que o dispositivo permite ao usuário se identificar rapidamente e escolher o serviço desejado, como vacinações, consultas e exames laboratoriais, garantindo um fluxo mais organizado e reduzindo o tempo de espera.

Uma usuária, que preferiu não se identificar, elogiou a praticidade do totem. Ela, que foi até a unidade para vacinar o filho, contou que o novo sistema possibilitou que ela evitasse filas e realizasse o atendimento de maneira rápida e eficiente. “Foi muito prático. Só precisei inserir meu CPF e fui automaticamente direcionada para o atendimento que precisava”, afirmou. A experiência positiva demonstra o potencial da nova tecnologia para transformar o atendimento na saúde pública.

Com a retomada de obras essenciais e a introdução de inovações tecnológicas, a Prefeitura de Campo Grande reforça seu compromisso com o desenvolvimento urbano e o bem-estar da população, promovendo melhorias que impactam diretamente a vida dos moradores e que visam transformar a cidade em um lugar mais moderno e acessível.

Por Roberta Martins