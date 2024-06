Mulher compra bebedouro e acaba caindo em golpe em Aquidauana

Na última terça-feira (18), uma estelionatária se passou por vendedora de uma loja e aplicou um golpe na na venda de um bebedouro. O caso aconteceu em Aquidauana.

Com Informações do registro policial, a vítima de 44 anos entrou em contato por WhatsApp com a vendedora para comprar um bebedouro, no valor de R$ 1.500. Porém, o número havia sido hackeado, fato que a vítima desconhecia.

A mulher prosseguiu as negociações com a golpista sendo feita a transferência para conta de terceiros. Ao perceber o golpe, a mulher procurou a Polícia Civil de Anastácio, já que reside neste município, o fato foi registrado para contestar o valor junto a sua instituição financeira e tentar reaver o prejuízo.

