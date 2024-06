Polícia Civil apreende celular e fecha “boca de fumo” em Aquidauana

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Aquidauana, recuperou um aparelho de celular que havia sido roubado na cidade. Durante ação, drogas também foram encontradas em uma “boca de fumo”.

Segundo informações da polícia, a vítima procurou a unidade policial alegando ela entregou seu aparelho para o suspeito, para que ele a ajudasse a desbloquear alguns aplicativos. No entanto, o homem saiu do local e desapareceu com o aparelho afirmando que precisava levá-lo para concluir a ajuda.

A vítima ainda contou que o incidente ocorreu em frente à sua residência e que havia comprado o telefone há apenas dois dias. A polícia de Aquidauana iniciou as diligências para localizar o autor e o aparelho, que foi localizado nas imediações do Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Aquidauana.

Ao ser questionado pelos policiais civis, o homem confessou que teria furtado o celular da vítima e vendido por na região do Bairro Chapecoense, por R$ 120,00. De acordo com o autor, este era o valor que ele devia na “boca de fumo”.

Diante disso, os policiais civis foram até o local indicado e encontraram o telefone com uma mulher. Na casa também foi localizada uma porção de maconha e a quantia de R$ 74,00 em espécie.

O homem que furtou o celular da vítima foi preso em flagrante por apropriação indébita e a mulher por receptação e tráfico de drogas.