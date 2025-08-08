MS acelera universalização do esgoto com Estações Elevatórias em Ponta Porã e Bataguassu

Com 68 novas Estações Elevatórias previstas até 2026, a rede de esgoto em Mato Grosso do Sul se aproxima da meta de 90% de cobertura

Mato Grosso do Sul avança com obras estratégicas para universalizar o esgotamento sanitário, com foco na modernização da infraestrutura, na proteção ambiental e na qualidade de vida da população.

Em Ponta Porã, foi concluída uma EEE (estação elevatória de esgoto) com capacidade de bombeamento de 1,37 litros por segundo, suficiente para atender cerca de 400 ligações e beneficiar aproximadamente 1.120 moradores. A unidade está pronta para operar, aguardando apenas a etapa final de licenciamento.

Já em Bataguassu, outra EEE está em fase final de construção e será responsável por integrar 1.500 ligações, atendendo diretamente cerca de 4.200 pessoas. Essas unidades serão fundamentais para o transporte adequado dos efluentes, etapa essencial para a proteção dos recursos hídricos e para a promoção da saúde pública.

Sydney Gerando Miranda, coordenador de engenharia da MS Pantanal, empresa parceira da Sanesul e responsável pela coleta e tratamento do esgoto, destaca que as (EEEs) são fundamentais para a expansão do saneamento básico, sobretudo em locais onde o escoamento por gravidade não é possível devido ao relevo, à distância ou à ocupação urbana.

“As EEEs garantem o bombeamento do esgoto bruto até as unidades de tratamento, viabilizando a cobertura em áreas de maior complexidade. Esses equipamentos são fundamentais para ampliar o saneamento, aumentar a eficiência operacional, proteger o meio ambiente e a qualidade de vida das comunidades atendidas,” esclarece.

Gabriel Buim, diretor-presidente da Ambiental MS Pantanal, destaca que a companhia está projetando 68 novas Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs), com capacidade total de transporte de 457 litros de esgoto por segundo em todo o estado para acelerar a universalização do saneamento.

“Nosso compromisso é entregar uma infraestrutura eficiente e sustentável, capaz de atender às demandas crescentes da população. Até abril de 2026, prevemos a ampliação de mais 842 quilômetros de rede, elevando a cobertura de esgoto em Mato Grosso do Sul para 90%. Essa expansão fortalece a capacidade do sistema e contribui diretamente para a saúde pública, a valorização urbana e a melhoria da qualidade de vida,” ressalta.

Para Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul, a fase que o estado atravessa em relação ao saneamento básico é de grandes mudanças.

“Estamos falando de saúde, dignidade, desenvolvimento e respeito ao meio ambiente. Com planejamento e muito investimento, damos, a cada dia, um passo importante rumo à universalização dos serviços. A meta do governo é clara: antecipar a universalização em dois anos e transformar a realidade de milhares de famílias sul-mato-grossenses”.

Com MS Pantanal