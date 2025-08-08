Frente fria avança sobre Mato Grosso do Sul e pode provocar chuvas no norte do Estado nesta sexta

Ventos intensos e queda nas temperaturas marcam a quinta-feira; máxima em Campo Grande não deve passar dos 20°C

A atuação de uma frente fria combinada ao deslocamento de cavados atmosféricos deve provocar mudanças no tempo em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (8). Apesar da presença do sol e da variação de nebulosidade, há previsão de aumento de nuvens e possibilidade de chuvas, especialmente na metade norte do Estado.

O frio segue predominando em todo o território sul-mato-grossense. As regiões sul, cone-sul e grande Dourados devem registrar as temperaturas mais baixas do dia, com mínimas entre 8°C e 11°C e máximas que não devem ultrapassar os 20°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, a previsão é de mínimas entre 11°C e 17°C, com máximas entre 20°C e 22°C. Já no bolsão, leste e norte do estado, os termômetros devem marcar entre 13°C e 16°C nas mínimas e até 29°C nas máximas.

Em Campo Grande, a quinta-feira será de tempo ameno, com temperaturas variando entre 12°C e 14°C nas primeiras horas do dia e máximas entre 18°C e 20°C à tarde.

Além do frio, os ventos ganham força e devem soprar do quadrante sul, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas mais intensas, acima de 60 km/h.

