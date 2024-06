Motorista persegue, atropela e esfaqueia ciclista em Mato Grosso do Sul

Na madrugada desta segunda-feira (24), um ciclista de 19 anos foi esfaqueado depois de ser atropelado por um motorista desconhecido. O crime aconteceu em Naviraí.

O ciclista pedalava por volta da 1h da madrugada, quando o crime aconteceu ele estava passando por uma Avenida e um motorista teria tentado atropelá-lo, sendo que a vítima caiu no chão.

Após o atropelamento, o motorista desceu de seu veículo e desferiu facadas contra o ciclista, os golpes atingiram na região da das mãos e braço. O autor fugiu em seguida e não foi localizado pela polícia. A vítima foi socorrida para o hospital da cidade.

A motivação do crime ainda é investiga

