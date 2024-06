Garota de programa é morta a tiros por caseiro de fazenda

No último domingo, uma jovem identificada como Jennifer Gimenes Monserroti, de 22 anos, foi morta a tiros ao tentar fugir de uma fazenda. O principal suspeito é um idoso de 62 anos, que, segundo informações iniciais, é caseiro do local. O caso ocorreu em São Gabriel do Oeste.

O idoso mora no local e contratou duas garotas de programa para irem até a fazenda, alegou que pagaria R$ 1 mil. A Polícia Civil investiga o que aconteceu na fazenda e ainda não confirmação se houve programa sexual. As jovens tentaram fugir da fazenda e o idoso viu, no momento em que percebeu pegou a espingarda e disparou contra elas.

As duas mulheres correram, mas uma delas, de 27 anos, foi atingida de raspão. Ela tentou se fingir de morta, mas o idoso a agarrou e tentou sufocá-la. Em seguida, ele disparou vários tiros contra Jennifer, a outra vítima, que foi gravemente ferida. O corpo dela foi encontrado perto de uma cachoeira na fazenda.

Após os eventos, o idoso ligou para seu genro e confessou ter assassinado uma mulher na propriedade. Ele tentou se esconder em uma propriedade próxima, mas foi logo capturado e preso em flagrante. A motivação por trás do crime ainda não foi esclarecida.

A mulher de 27 anos foi transferida para o Hospital de Campo Grande e segue em estado grave.

