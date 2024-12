Motorista perde controle e capota carro na BR-163, em Nova Alvorada do Sul

Casal com idade não divulgada ficou ferido, na manhã desta sexta-feira (27), na BR-163, entre Nova Alvorada do Sul e Campo Grande, após o carro em que eles estavam capotar na pista.

O veículo, um VW Voyage, parou às margens da rodovia com duas rodas para o alto. O condutor relatou aos socorristas que perdeu o controle da direção, enquanto trafegava na rodovia. O automóvel ficou com bastante avaria após o acidente.

Equipes da CCR MS Via, concessionária que administra a rodovia, ajudaram a realizar o resgate. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Francisco Ortega. O veículo foi retirado por guincho e levado a um posto de controle da concessionária.

