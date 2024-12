Com ampliação de unidades e vagas, Detran-MS aumenta atendimento presenciais em 2024

Embora os serviços digitais estejam cada vez mais acessíveis à população, ainda há quem prefira o atendimento presencial para resolver pendências diversas, especialmente quando o assunto é regularização de veículo ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Entre os meses de janeiro a novembro foram realizados 376.476 mil atendimentos presenciais nas 12 agências da Capital, sejam elas de atendimento ao público em geral, ou as específicas, como a Agência dos Despachantes e as dos Pátios de apreensão, Pmax e Autotran.

Os dados representam uma alta de mais de 90% na procura por atendimentos presenciais no comparativo com 2023, que no mesmo período teve 191.995 registros. Entre os fatores que podem ter colaborado para elevar esses índices, está a ampliação de vagas de atendimento médico, abertura da Agência Sest Senat em dezembro de 2023, e os postos de atendimento instalados nos dois Pátios de apreensão na Capital em fevereiro de 2024.

Localizada na região central de Campo Grande, a agência do Pátio Central é responsável por cerca de 40% desses atendimentos. Entre os meses de janeiro a novembro, já passaram por lá 151.720 clientes para realizar consultas e serviços diversos.

Ao menos duas vezes ao longo de 2024, a Agência do Pátio Central bateu o próprio recorde de atendimentos diários. Normalmente a média diária é de 700 clientes ao dia, mas no dia 9 de setembro, uma segunda-feira, foram atendidas mil pessoas. No último dia 9 de dezembro, coincidentemente uma segunda-feira também, novo recorde com 1.011 atendimentos realizados ao final do dia.

A gerente regional, Juliana Castro, enaltece a dedicação das equipes e atribui os números e as boas entregas a um conjunto de fatores, entre eles uma série de treinamentos de lideranças, e a adequação de layout no local. Ela avalia que a medida tornou o espaço mais amplo, eliminou as longas filas que se formavam para pedido de orientações, e facilitou o acesso aos serviços para o cliente.

“A remodelagem de layout permitiu o aumento de atendimentos, de modo que todos os clientes esperem sentados, sem fila. Tudo graças a esse novo layout que foi adaptado e tirou a fila crônica que existia na entrada da Agência Geraldo Garcia. São ajustes que parecem pequenos, mas fazem uma grande diferença”, afirma Juliana Castro, gerente da Agência Regional de Trânsito de Campo Grande.

Guichê 60+

Outra iniciativa lançada este ano pelo Detran-MS é o Guichê 60+. A busca pelo serviço que oferta personalização e individualidade do atendimento para pessoas com mais de 60 anos na Agência do Shopping Campo Grande, foi tamanha, que já conta com dois guichês.

Pioneira no Brasil, a iniciativa nasceu na Agência Híbrida em Dourados e foi ampliada para a Capital no início do mês de outubro. Em dois meses foram realizados 1.199 atendimentos específicos para pessoas com mais de 60 anos, só na Capital.

O diferencial deste formato está no atendimento qualificado para acolher e personalizar as orientações conforme a necessidade do cliente, seja para o auxílio com a regularização de documentos ou para aprender a baixar e utilizar aplicativos oficiais da plataforma GOV.BR de maneira segura.

Iniciativa premiada

No dia 20 de dezembro completa um ano da parceria inédita entre o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e o Sest Senat, que possibilitou a instalação da primeira Agência do Detran integrada do Brasil.

A iniciativa idealizada para facilitar aos trabalhadores do setor de transporte o acesso aos serviços do Detran-MS, garantiu o 1° lugar do Prêmio Iniciativas de Destaque do Encontro Nacional de Lideranças (ENL) realizado pela diretoria executiva nacional da instituição.

Com o reconhecimento, o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, e as instituições envolvidas, já estudam novas parcerias para expandir o formato para outros municípios do Estado em 2025.

“O Governo do Estado tem procurado estabelecer parcerias produtivas em vários setores. Esta parceria que firmamos está produzindo resultados. Nós temos que ressaltar essa integração que vem atender as necessidades dos clientes do Sest Senat com a facilidade dos nossos serviços. A gente espera que essa parceria se amplie, já estamos programando algumas novas atividades interessantes para Dourados para que a gente conquiste novas premiações”.

Ampliação da sala médica

Entender o fluxo também é importante para identificar necessidades fundamentais para manter a qualidade do atendimento ao público.

Passar pelo exame médico é uma das etapas exigidas para renovar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Até o mês passado, a Agência do Shopping Campo Grande contava apenas com uma sala médico e oferta de 100 vagas por dia.

Diante da alta demanda identificada pela ARTCG (Agência Regional de Transito de Campo Grande), houve ampliação do atendimento, e a partir deste mês de dezembro, a agência conta com duas salas de atendimento médico, ampliando em 100% as vagas para realização de exame médico por dia.

Por Agência de Notícias MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram