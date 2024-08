Motorista embriagado bate de frente com outro carro durante ultrapassagem na BR-267

Homem de 38 anos foi preso, nesse sábado (3), na BR-267, em Bataguassu, distante 315 quilômetros de Campo Grande, após tentar ultrapassagem e bater de frente com um carro que seguia no sentido contrário.

Conforme informações, o condutor seguia um VW Logus sentido São Paulo, quando ao tentar ultrapassar outro automóvel, bateu de frente com Fiat Punto. Dentro do carro estava uma família.

Com o impacto, a frente dos dois veículos acabaram destruídas. O Corpo de Bombeiros precisou socorrer o casal e as duas crianças que seguiam no carro atingido.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realizou teste do bafômetro no homem que causou a batida, que constatou a presença de 1,08 mg/L de álcool no sangue. Diante disso, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Civil de Bataguassu.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.