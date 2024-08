Hugo Calderano perde o bronze para prodígio francês no tênis de mesa

Apesar da melhor campanha de brasileiro no tênis de mesa nas olímpiadas, não foi dessa vez que o brasileiro Hugo Calderano conseguiu subir ao pódio. Neste domingo (4), o esportista foi vencido pelo prodígio francês Feliz Lebrun que ficou com o bronze.

A partida durou pouco mais de trinta minutos. O atleta francês fechou a partida em quatro sets a zero, com parciais de 11/6, 12/10, 11/7 e 11/6. A participação de Calderano nas Olimpíadas ainda não terminou. Isso porque na segunda-feira (5) começa a disputa por equipes.

Nessa categoria Hugo compete ao lado de Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro, com estreia contra Portugal. Até o momento, o Brasil segue apenas com um ouro após vitória de Beatriz Souza no judô feminino.

