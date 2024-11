Motorista é preso por embriaguez na MS-379

Na tarde de ontem (10), um homem identificado como Luiz Paulo, de 34 anos, foi preso por embriaguez ao volante pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) na rodovia MS-379, próximo ao trevo conhecido como Ponta Caí, em Laguna Carapã.

Uma equipe da Base Operacional Dourados estava fazendo uma fiscalização de trânsito no local quando abordaram um veículo Toyota Corolla XEI, conduzido pelo homem.

Os policiais identificaram sinais de embriaguez no motorista que apresentava olhos avermelhados, fala desconexa e forte odor de álcool.

Luiz afirmou que consumiu 6 latas de cerveja em uma cachoeira próxima ao distrito de Bocajá, onde estava de passeio.

Ao fazer o teste do bafômetro, foi registrado 1,37 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice bem acima do permitido pela legislação brasileira.

O homem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) em Dourados, onde foi autuado em flagrante por dirigir embriagado.

