Flamengo conquista a Copa do Brasil com vitória sobre o Atlético-MG em Belo Horizonte

O Flamengo é o novo campeão da Copa do Brasil, após vencer o Atlético-MG por 1 a 0, no domingo (10), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Este é o quinto título do Rubro-Negro na competição, somando-se às conquistas de 1990, 2006, 2013 e 2022. A vitória na partida de ida, no Maracanã, por 3 a 1, garantiu ao time carioca uma vantagem que foi consolidada com o triunfo fora de casa.

Primeiro tempo: Atlético pressiona, mas Flamengo resiste

Precisando reverter o resultado, o Atlético-MG, sob o comando do técnico Gabriel Milito, iniciou o jogo instruído do Flamengo e criando as melhores oportunidades. Logo aos quatro minutos, Zaracho finalizou para o gol, e a bola desviou em Wesley antes de sair. O goleiro Rossi foi exigido diversas vezes, principalmente em uma cobrança de falta de Hulk aos 13 minutos e em uma rampa forte do atacante aos 18 minutos.

O Flamengo respondeu aos 24 minutos, quando Wesley cruzou para Arrascaeta, que cabeceou para fora. Aos 35, o Galo teve sua melhor chance no primeiro tempo: em um erro de Rossi e Pulgar dentro da área, Paulinho teve liberdade para finalizar, mas Rossi conseguiu se recuperar e zagueiro. Um minuto depois, em um contra-ataque do Flamengo, o Lyanco cometeu falta para impedir o avanço, sendo punido com cartão amarelo.

Segundo tempo: espaço para o contra-ataque e gol decisivo da Prata

Na volta do intervalo, o Atlético-MG se lançou ainda mais ao ataque com a entrada de Alan Kardec, mas isso abriu espaço para os contra-ataques do Flamengo. Bruno Henrique, que entrou no lugar de Gabigol, foi uma peça-chave nas jogadas ofensivas do Rubro-Negro. Aos 17 minutos, ele teve uma boa chance de ficar cara a cara com Everson, mas o goleiro do Galo conseguiu defender. Em outro lance, Michael tentou driblar o goleiro, mas Everson saiu novamente vitorioso.

Aos 37 minutos, o Flamengo aproveitou uma brecha na defesa do Atlético e, em um contra-ataque rápido, Bruno Henrique lançou o Prata equatoriano, que avançou em velocidade, driblou o zagueiro Saravia e finalizou por cobertura, marcando o único gol da partida.

Logo após o gol, a partida foi interrompida por cerca de oito minutos devido a objetos lançados pela torcida do Galo, incluindo uma bomba que explodiu próximo ao Prata. Quando o jogo recomeçou, o Flamengo quase ampliou aos 46 minutos, mas Everson fez outra boa defesa na finalização de Wesley.

O Atlético-MG ficou com um homem a menos nos minutos finais, quando Saravia foi expulso ao derrubar Bruno Henrique em uma chance clara de gol. David Luiz cobrou a falta, mas Everson evitou um segundo gol.

Com a vitória, o Flamengo garantiu seu quinto título da Copa do Brasil, consolidando uma temporada vitoriosa e reafirmando sua posição de destaque no futebol brasileiro.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais