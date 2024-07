Motociclista sem CNH bate em viatura da PM em Corumbá

Homem de 33 anos conduzindo uma motocicleta bateu em uma viatura da PM (Polícia Militar), neste sábado (6), em Corumbá, distante 420 quilômetros da Capital. O que chama atenção é que o motociclista não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Conforme relato do site Diário Corumbaense, a equipe policial se preparava para realizar uma abordagem e, enquanto estacionavam a viatura, foram atingidos pela moto desgovernada.

Aos agentes, o homem contou que perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um pedestre. Quando os militares foram consultar o sistema, descobriram que o condutor não possui CNH e a motocicleta estava com o licenciamento atrasado.

Diante dos fatos, a moto foi apreendida e o autor encaminhado à delegacia de Polícia Civil da cidade para prestar esclarecimentos.

