Leilão do TJMS termina esta semana com trator, carros e motos disponíveis para lances

O leilão de veículos do TJMS iniciado no dia 18 de junho com carros, motos, reboque e trator disponíveis para lance, termina nesta quarta-feira (10), às 15h.

Nos lotes estão disponíveis motocicletas de diversas marcas, modelos e ano, com lances a partir de R$ 840. Há também, veículos populares e um Hyundai Creta ano 2022, com lance inicial em R$ 434,88. Mas este está na categoria de sucatas inservíveis para retirada de peças.

Entre os veículos está um trator de médio porte com lance inicial em R$ 13.750 e um reboque para carreta com lances a partir de R$ 3 mil.

Os interessados em analisar o catálogo de veículos disponíveis devem acessar o site da Casa de Leilões e ler o edital. Na segunda (8) e terça-feira (9), os lotes estarão disponíveis para visitação.

