Motociclista pilotava com faróis apagado morre ao ser atropelado em Maracaju

Na noite da última quinta-feira (01), um homem identificado como José Luis Chamorro Cabreira, de 49 anos, morreu em um acidente depois de ser atropelado. O caso aconteceu em Maracaju, no bairro Vila Adrien.

O acidente aconteceu por volta das 20h. De acordo com relato do motorista, ele seguia pela rua e não notou o motociclista vindo com os faróis apagados.

Ele ainda conta que não teve tempo de desviar, José sofreu traumatismo craniano e perdeu muito sangue. Ele recebeu os primeiros atendimentos no local e foi socorrido inconsciente para o hospital, mas acabou não resistindo e veio a óbito antes de ser transferido como vaga zero para no hospital de Campo Grande.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais