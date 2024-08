Motociclista morre após invadir contramão e bater de frente contra carro na BR-376

Homem identificado como Valdeir Vitor dos Santos, de 24 anos, morreu, na madrugada desta segunda-feira (26), em Dourados, distante 300 quilômetros de Campo Grande, após bater a motocicleta que conduzia de frente contra um carro, na BR-376, em Ivinhema.

Conforme Boletim de Ocorrência, o acidente aconteceu próximo ao distrito de Amandina. A vítima invadiu a pista contrária, causando o acidente. O jovem foi socorrido com vida por equipes do Corpo de Bombeiros e levado em estado grave para o hospital municipal de Ivinhema.

Porém, devido à gravidade, foi transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, com diversas fraturas pelo corpo. Por conta dos ferimentos, não resistiu e morreu horas depois.

Os ocupantes do carro não se feriram e permaneceram no local durante o resgate. O caso foi registrado na delegacia da cidade e deve ser investigado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram