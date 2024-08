Homem que planejava incendiar casa da vizinha é preso com coquetel molotov em Ponta Porã

Homem de 27 anos que planeava incendiar a casa da vizinha foi preso, na madrugada desta segunda-feira (26), em Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande, com quatro coquetéis molotov dentro da residência.

Conforme informações, o suspeito mora no bairro São Rafael e, no local, foram encontradas as bombas artesanais, além de duas pistolas falsas, mais conhecidas como simulacro.

A polícia foi acionada para atender uma denúncia de perturbação do sossego. Quando chegaram no local, encontraram uma mulher, de 45 anos, que relatou estar sofrendo com ataques do vizinho que joga garrafas no telhado e na janela da casa dela.

Por ter quatro filhos pequenos, temia pela segurança da família. Ao conversarem com o homem, notaram que ele apresentava muito nervosismo. A mãe do rapaz autorizou a entrada dos agentes na casa, onde foram encontrados os artefatos.

Ao ser questionado, confessou que planejava colocar fogo na casa da vizinha. Ele foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia nos próximos dias.