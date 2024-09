Morte de adolescente indígena em Antônio João aconteceu após queda de moto, diz Sejusp

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) afirmou por meio de nota, nesta segunda-feira (23), que a morte do adolescente indígena ocorrida na madrugada de hoje, na MS-384, foi causada por um acidente de moto.

A tensão se deu pelo fato da área estar passando por conflito entre indígenas e produtores rurais. Conforme divulgado, a vítima e mais dois amigos ingeriram grande quantidade de bebida alcoólica, quando resolveram ir até a cidade de Antônio João, onde acontecia a festa do tomate.

O trio subiu na moto e a vítima passou a guiar o veículo. Em certo trecho, quando estavam em alta velocidade, o adolescente perdeu o controle da direção e caiu. Com o impacto, morreu ainda no local.

Um dos amigos retornou a pé para a aldeia, onde pediu socorro. Testemunhas confirmaram a versão dos fatos, que foi registrado na delegacia de Polícia Civil como acidente de trânsito causado pela própria vítima.

