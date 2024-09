Semana da Juventude lança cartilha com acessibilidade e faz oficinas sobre saúde mental

Como está a saúde mental da juventude com deficiência em Mato Grosso do Sul? Com o propósito de discutir o tema com adolescentes e jovens que a Secretaria de Estado da Cidadania, por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas para Juventude, entre vários parceiros, lança nesta terça-feira (24), a cartilha “Juventude e Saúde Mental” em braile, vídeo com acessibilidade em Libras, legenda e audiodescrição. A iniciativa é parte da Semana Estadual da Juventude, que neste ano tem como tema a saúde mental.

Pela manhã, o palco para a discussão é o auditório do Ismac (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas), com uma mesa onde protagonistas pcd’s vão compartilhar experiências, sob mediação dos subsecretários de Políticas Públicas para Juventude, Jessé Cruz, e para Pessoa com Deficiência, Telma Nantes de Matos.

Já na parte da tarde, os alunos da Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa, na Vila Margarida, receberão oficinas sobre profissões, a juventude e o meio ambiente, primeiros socorros psicológicos, relacionamentos abusivos e emoções.

Semana da Juventude

Com o tema central “Saúde Mental da Juventude sul-mato-grossense”, a Semana Estadual da Juventude tem como objetivo desenvolver e implementar estratégias abrangentes de promoção, prevenção e atendimento em saúde mental para os jovens sul-mato-grossenses, com idades entre 15 e 29 anos.

Este projeto tem como foco central a saúde mental, culminando na Semana da Juventude (Lei nº 3.748, de 25 de setembro de 2009), e se enquadra nos pilares de atuação de “Promoção do Bem-estar e Saúde Mental”, contribuindo diretamente para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3 (Saúde e Bem-estar) e 4 (Educação de Qualidade).

Para o subsecretário Jessé Cruz, pensar a saúde mental do jovem em sua integralidade deve dialogar com todas as esferas, dimensões e especificidades.

“Nós estamos dando um passo muito importante no que tange a saúde mental do jovem sul-mato-grossense com deficiência. Quais são as problemáticas e desafios? Como nós podemos auxiliar? Lançar uma cartilha com acessibilidade, discutida e construída coletivamente é um avanço importante, além de ser uma forma de vivificar a cidadania, trabalhando a empatia e melhor possibilitando para que esse diálogo possa alcançar essa juventude”, ressalta Jessé.

O subsecretário da Juventude relembra que os trabalhos e ações da Semana iniciaram ainda em julho, com discussões, publicações e lançamentos de materiais ofertados em territórios indígenas e diversos municípios do Estado.

“A Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva é um dos polos que a gente vai atender um grande recorte de jovens, não só ofertando as cartilhas, e os materiais multiplicadores para subsidiar os professores, mas também desenvolver diversas oficinas em uma tarde onde vamos ter a oportunidade de dialogar com esses estudantes”, completa.

Programação

Terça-feira (24/09)

Local: Instituto Sul Matogrossense para Cegos Florivaldo Vargas – Rua 25 de Dezembro, 292

9h30 – Abertura

9h50 – Composição da mesa de autoridades e falas

10h10 – Lançamento da cartilha

10:20 – Mesa: Protagonistas PCD, especificidades e saúde mental

11h – Abertura para perguntas

Local: Escola Estadual Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa – Av. Ciro Araújo França, 412 – Vila Margarida

13h – Abertura

13h20 – Lançamento da cartilha

13:45 – Início oficinas:

Sala 1 – Oficina “Relacionamento abusivo”

Sala 2 – Oficina “Minha divertida mente”

Sala 3 – Oficina “Feira das Profissões”

Sala 4 – “Juventude e o Meio Ambiente”

Sala 5 – Oficina “Primeiros Socorros Psicológicos”

Sala 6 – Oficina “O que você vai ser quando envelhecer?”

