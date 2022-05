5° Encontro de Danças Urbanas da Juventude prestigiou técnicas variadas do Street Dance

Em Corumbá o 5° Encontro de Danças Urbanas da Juventude contou com 15 apresentações nas categorias Solo; Duo e Grupo. As apresentações, que voltaram a ser presenciais, aconteceram na noite da última sexta-feira (29).

“Foi uma alegria imensa retomarmos as atividades presenciais do Encontro de Danças Urbanas. No ano passado fizemos de maneira virtual, online. Nada mais pertinente celebramos o dia internacional da dança com esse evento, que incentiva essa cultura, que é muito forte na nossa cidade. Tivemos uma participação muito positiva”, disse o gerente de políticas públicas para a juventude, Diego Coelho.

O evento teve o objetivo de incentivar e fomentar a dança de rua de Corumbá, Ladário e da Bolívia, além de agregar à juventude a possibilidade de expressar e prestigiar as variadas linguagens, formas e técnicas do Street Dance.