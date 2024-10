Menina morre após ser picada por aranha em MS

Na tarde de ontem (25), Alice Silvestre da Silva, de 8 anos, morreu em hospital de Campo Grande após ser picada por aranha na região rural de Bela Alvorada, em Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande.

A menina foi picada pelo aracnídeo na última quarta-feira (23), e foi encaminhada ao hospital municipal de Camapuã, onde aguardou por uma vaga zero na capital.

O corpo da criança está sendo velado hoje (26), no Salão Comunitário Nossa Senhora de Fátima, no distrito de Bela Alvorada, em Paraíso das Águas. O sepultamento ocorrerá a tarde, no Cemitério Municipal de Chapadão do Sul.

