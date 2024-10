Com tratamento diferenciado, centro terapêutico do interior de SP já é referência nacional

Espaço oferece o que há de mais atual na medicina e na psicologia para pacientes em tratamento contra as drogas

Com modelo inovador, o Centro Terapêutico Novo Mundo atua desde 2009 no tratamento de dependentes químicos. Alinhado com o que há de mais atual na medicina e na psicologia, a proposta de tratamento proporciona ao paciente uma experiência real de viver saudável e o projeta para uma nova perspectiva de vida pós-tratamento. Tendo como base os princípios da individualidade e da interação social.

De acordo com Francisco José Zanetti, gestor comercial do Novo Mundo, o modelo de tratamento oferecido ao paciente oferece toda assistência clínica e terapêutica necessárias para interrupção do uso de substâncias e manutenção da abstinência de maneira prática e realista.

“Nesses 15 anos, mais de mil pessoas foram atendidas no centro terapêutico. Com modelo inovador, o tratamento é feito em várias etapas e dividido entre uma temporada em uma fazenda, logo após, dando a possibilidade para o paciente ficar em uma casa que fica no centro de Itu, no interior de São Paulo”, afirmou.

Zanetti também comentou sobre implantar o modelo em Mato Grosso do Sul, para ele existe a oportunidade de expandir a metodologia de atendimento. ” Já atendemos pacientes de diversos estados, inclusive de Mato Grosso do Sul. Contamos com psicólogos, clínico geral, psiquiatras, enfermeiras e farmacêuticos, nosso diferencial é o trabalho em conjunto com diversos médicos”, reforçou.

O programa de tratamento no Centro Novo Mundo começa com uma minuciosa avaliação do perfil do paciente, que será a base para a construção de um Projeto Terapêutico Personalizado que atenda às suas especificidades. O afastamento da família, do convívio social e das atividades profissionais por longos períodos não contribui para o sucesso do tratamento. A unidade considera que esses vínculos são essenciais para a evolução do paciente e não devem ser rompidos, mas sim ressignificados.

A aplicação de técnicas terapêuticas modernas também promove o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais que vão garantir ao paciente a estrutura necessária para viver bem no mundo real sem a necessidade do uso de substâncias.

As fragilidades do paciente, frente aos desafios, são monitoradas por equipe multidisciplinar – que analisa por diversos pontos de vista. Os familiares e os responsáveis recebem relatórios mensais, apresentando o momento do paciente no tratamento – embasado pela análise da equipe.

Por Thays Schneider

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.