Menina de 12 anos morre após ser atacada por homem desconhecido

Uma menina, de 12 anos, morreu após ser atacada por um homem desconhecido na noite de ontem (21), em Caarapó, distante a 273 quilômetros de Campo Grande. Duas pessoas que estavam com ela acabaram feridas.

Segundo informações, a criança, juntamente com um homem e uma jovem,20, voltavam para casa, na Aldeia Teyí Kue-Nhandejara, quando foram surpreendidos pelo autor, que saiu de dentro do matagal e os atacou com um objeto perfurante.

Os dois adultos ficaram feridos, e a menina,12, não resistiu.

Uma equipe do SIG e a perícia estiveram no local. O suspeito não foi localizado.

