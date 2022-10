Do futsal do Flamengo à seleção, Pedro e Bruno Guimarães tem longa amizade

Pouca gente sabe, mas Bruno Guimarães e Pedro já atuaram juntos. E o melhor, mantém uma forte amizade que se iniciou na infância e perdura até hoje, inclusive se estendendo aos familiares.

O início dessa história se deu no futsal do Flamengo, quando os dois ainda viam a possibilidade de viver do futebol como um sonho distante. Bruno era morador de São Cristóvão, já Pedro era do Méier, ambos bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro.

E foram nas competições nas quadras pelo time rubro-negro que as famílias se conheceram e não se desgrudaram mais, mesmo cada um trilhando um caminho diferente. Hoje em dia, mesmo quando Bruno Guimarães e Pedro não estão presentes, pais, tios e irmãos se encontram rotineiramente. Nas férias, um churrasco de confraternização é algo obrigatório.

“As duas famílias não se desgrudam. São muito próximas, muito mesmo”, disse um amigo em comum dos jogadores.

Em outubro de 2019, quando estiveram juntos pela primeira vez na seleção brasileira, Bruno Guimarães e Pedro reproduziram uma foto que haviam tirado ainda na adolescência, com a mesma pose e careta.

Na legenda, o atual volante do Newcastle (Inglaterra) escreveu: “Nunca desista dos seus sonhos. Sonhamos e realizamos, irmão. Que seja a primeira de muitas convocações juntos. Te amo, irmão”.

Pedro postou a mesma foto e, na legenda, colocou um trecho da música “A amizade é tudo”, composta por Thiaguinho e Rodriguinho: “A caminhada é igual, seguindo a mesma direção…Nada em troca dessa união. Sonhe, acredite e realize”.

Pedro chegou aos amistosos de setembro, pela seleção, como um “azarão” que despontou na reta final para a Copa do Mundo do Qatar. Um dos principais destaques do Flamengo na temporada, ele não chegou tão desentrosado assim na seleção brasileira.

“Além do Bruno, que eu conheço desde pequeno, eu também joguei com o Richarlison no Fluminense”, ao UOL Esporte o atacante, à época, se recordando do período em que atuou no time tricolor junto com o atleta do Tottenham (Inglaterra).

Com informações da Folhapress, por Bruno Braz