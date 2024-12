Na manhã de hoje (4), mais de 1 tonelada de maconha e skank foram incineradas pela Polícia Civil, em Iguatemi.

A Vigilância Sanitária participou da ação que ocorreu em uma empresa local, para garantir que o procedimento fosse feito de maneira correta sem causar danos ambientais.

As drogas foram apreendidos em uma única operação policial realizada em novembro deste ano, autorizada pelo Poder Judiciário.

