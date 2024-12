Homem é preso após furtar fios de lava rápido em Dourados

A Guarda Municipal prendeu ontem (3), Julio César Castilhas Gomes, de 21 anos, após furtar fios elétricos de um lava rápido localizado na região do Jardim Itália, em Dourados.

A equipe fazia rondas na rua Mediterrâneo, quando foram acionados depois de receberem uma denúncia sobre o furto. Os guardas conseguiram localizar o rapaz, que confessou o crime e disse ter vendido os fios para um homem chamado Celestino, no bairro Cachoeirinha.

Celestino foi encontrado em um bar e tem histórico de detenções por receptação de produtos furtados. Os fios roubados foram recuperados e Julio César foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) autuado em flagrante por furto.

Já Celestino foi autuado por receptação e terá que pagar uma fiança no valor de dois salários mínimos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram