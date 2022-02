Mais de 100 profissionais são convocados em processo seletivo da educação

Prefeitura de Corumbá convocou mais 103 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Semec (Secretaria Municipal da Educação). A lista foi divulgada na edição suplementar do DIOCORUMBÁ desta terça-feira (15). Os profissionais selecionados irão atuar nas demandas da Semec.

Conforme o edital, foram convocados para entrega de documentos três professores Intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), 23 professores de Educação Infantil, um professor de Educação Infantil para PCD (Pessoa com Deficiência), 13 professores de Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, e 21 professores de apoio ao uso das TICS-PROATIC.

Também foram convocados dois professores de Matemática, dois de História, dois de Geografia, três de Artes, três de Ciências Biológicas, um de Ciências Biológicas (PCD), 12 de Educação Física e 17 professores de Apoio de Educação Inclusiva.

Os profissionais selecionados deverão comparecer para a entrega de documentos no dia 16 de fevereiro, a partir das 8 horas, no setor do Núcleo de Tecnologias Educacional (NTEC), situada na Rua Delamare, nº 1557, entre as Ruas Major Gama e Firmo de Matos, no Centro de Corumbá.

Serviço:

O edital completo está disponível no link: https://do.corumba.ms.gov.br.