Lista de projetos habilitados no Fimic e Fomteatro é divulgada

A lista de projetos habilitados ao Fmic 2021 (Fundo Municipal de Investimentos Culturais), e ao Fomteatro (Programa Municipal do Teatro) foi divulgada no fim da tarde de ontem (14) no Diário Oficial de Campo Grande.

A partir da divulgação da classificação das propostas de projetos, os proponentes poderão solicitar vista do parecer técnico emitido pela Comissão Gestora, por meio do e-mail: [email protected], a solicitação serve para subsidiar recursos na Fase de Seleção.

Os selecionados deverão encaminhar o requerimento à Comissão Gestora no e-mail [email protected], solicitando a ata virtual para apresentar a defesa oral do projeto. Conforme a administração municipal, a Comissão Gestora poderá solicitar que o proponente apresente o projeto, com as adequações necessárias.

Ao todo foram investidos R$ 4 milhões em recursos para o Fundo Municipal de Investimentos Culturais e para o Programa Municipal do Teatro, desse total R$ 3,2 milhões foram destinados ao Fmic e R$ 800 mil para o Fomteatro. Os projetos estão previstos na Lei Municipal n. 8.666/93 e Lei n. 13.019/2014

Conforme o edital, serão contemplados projetos de até R$ 100 mil, cerca de 32 projetos no Fmic e outros dez projetos no Fomteatro.

(Com assessoria)