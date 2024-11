Jovem registra B.O após ameaça do namorado da mãe

Durante a madrugada de hoje (20), uma jovem, de 23 anos, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Comunitária de Dourados, após ser ameaçada pelo namorado da mãe.

Conforme informações registradas na ocorrência, o homem teria tido uma discussão com a mãe da jovem e saído de casa exaltado. Ao retornar, ele quebrou o vidro da janela da sala e apontou uma arma em direção à jovem, exigindo que ela passasse o celular dele, senão iria disparar.

A vítima fez o que ele pediu e em seguida o homem foi embora.

