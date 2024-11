Rapaz se fere ao pular de ponte em Fátima do Sul

Na manhã de ontem (19), um rapaz, teve graves ferimentos após pular de uma ponte sobre o Rio Dourados em Fátima do Sul.

Conforme informações, o rapaz estava a caminho de uma clínica de recuperação em Ivinhema e durante uma parada feita no caminho, ele teria dito ao homem que estava acompanhando ele que iria pular da ponte e era para ele filmar e mostrar ao pai.

O acompanhante alertou o rapaz a não fazer o ato, mas ele ignorou e pulou. Devido ao nível do rio estar baixo, o jovem acabou batendo no fundo e sofrendo graves ferimentos.

Moradores informaram que na parte onde ele pulou, não tinha mais de um palmo de água.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e resgatou a vítima que apresentava um corte em um dos dedos do pé e reclamava de dores nas costas e costelas. Ele foi levado ao Hospital da SIAS, em Fátima do Sul.

O rapaz faz tratamento psiquiátrico.

