Jovem é preso após fugir de fiscalização na rodovia MS 306

O condutor temia perder a licença de direção, pois possuía apenas a PPD (Permissão Para Dirigir)

Um jovem de 21 anos que não teve a identidade revelada, foi preso em Cassilândia, na tarde desta terça-feira (09), após tentar fugir de uma fiscalização policial que ocorreu na rodovia MS-306.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais da PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordaram o rapaz que dirigia um Chevrolet Montana, de São Gabriel do Oeste, depois do mesmo ser flagrado ultrapassando em faixa contínua.

O condutor, acompanhado pela namorada, não diminuiu a velocidade mesmo tendo cones de sinalização e viaturas na pista.

Os policiais entraram na viatura e iniciaram uma perseguição. O veículo continuou acelerando e fez uma conversão à esquerda entrando em uma estrada conhecida como Sete Placas.

Após aproximadamente 11 km, os policiais conseguiram parar o veículo e deter o jovem, que alegou ter fugido dos policiais, pois tinha apenas a PPD (Permissão Para Dirigir) e poderia perder a licença.

