Infraero assume gestão do Aeroporto de Dourados

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) anunciou, nas redes sociais, que assumiu a gestão do Aeroporto Regional de Dourados.

“Hoje marca um novo capítulo para o Aeroporto de Dourados, no Mato Grosso do Sul! Assumimos oficialmente a gestão deste terminal estratégico, trazendo nossa expertise para continuar elevando a qualidade dos serviços oferecidos. Garantiremos segurança, eficiência e a melhor experiência para os passageiros, em parceria com quem já vinha construindo essa história. Dourados, estamos prontos para decolar juntos rumo ao futuro!”, diz a postagem no Instagram.

Após acordo firmado entre a Prefeitura de Dourados e a Infraero no final de abril, o Aeroporto agora é mais um entre os 27 já administrados pela empresa. Essa expertise da Infraero foi o principal motivo que levou a Prefeitura, até então responsável pelo terminal, a repassar a gestão.

O Aeroporto Regional de Dourados está passando por obras de revitalização e adequação, que está na fase final, mas ainda não foi feita a entrega oficial por parte da Engenharia do Exército Brasileiro, responsável pelos trabalhos. Apesar disso, a documentação do processo de homologação está sendo inserida no sistema para análise dos órgãos de controle.