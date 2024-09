Netflix vai parar de funcionar em iPhones antigos; confira quais os modelos

O aplicativo da Netflix anunciou que vai encerrar o suporte para iPhones e iPads com versões antigas do iOS. A medida foi tomada por conta do lançamento do iOS 18 na próxima semana. Isto significa que estes aparelhos não vão receber mais atualizações do aplicativo com novos recursos, correções e ele deixará de funcionar em breve.

Segundo MacRumors, especializada em notícias a Aple, foram encontradas modificações no código da última versão do aplicativo da Netflix com referências ao fim do suporte para dispositivos com iOS 16, sendo compatível apenas com o iOS 17 ou versões posteriores.

A lista de celulares e tablets afetados pela mudança são:

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone X

– iPad Pro de 1ª Geração

– iPad de 5ª Geração

Vale lembrar que os usuários que já possuem o aplicativo poderão continuar a usar a versão atual, mas devem ter em mente que, em algum momento, ela se tornará obsoleta, pois não receberá mais novas funcionalidades ou correções de erros por meio de atualizações Por enquanto, não se sabe quando o aplicativo será atualizado e deixará de ser compatível com o iOS 16.