Idoso morre ao bater moto em carro em avenida de Três Lagoas

Acidente fatal tirou a vida do idoso identificado comoClaudemir Custódio Pinto, de 60 anos, na tarde desta sexta-feira (27), no cruzamento da Avenida Padre João Thomes com a Rua Alfredo Justino, no bairro Vila Alegre, região leste de Três Lagoas.

O idoso conduzia uma mobilete azul pela Rua Alfredo Justino, no sentido da Avenida Ranulpho Marques Leal, quando ao chegar no cruzamento com a Avenida Padre João Thomes, ele não conseguiu parar e colidiu na lateral de uma picape Chevrolet D-10, que seguia no trajeto entre os bairros Vila Alegre e Jardim dos Ipês.

Com o impacto, o idoso foi arremessado contra a carroceria do veículo, sofrendo lesões no tórax e no crânio. Ele entrou em parada cardíaca. Populares correram até um posto de saúde próximo para buscar ajuda médica. Funcionários da unidade, incluindo enfermeiras e um médico, foram ao local e iniciaram manobras de ressuscitação cardiorrespiratória até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O local foi isolado para trabalho da Polícia Civil e Perícia, que devem iniciar as investigações sobre o ocorrido.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram