Agetran informa as interdições de trânsito programadas para o fim de semana

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulga as interdições de trânsito previstas para este fim de semana, relacionadas a eventos e atividades em Campo Grande. Com o objetivo de manter a ordem e a segurança no trânsito, reforçamos a importância de que os condutores respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para evitar transtornos.

Cronograma das interdições:

27/12/2024 (sexta-feira)

Evento: Evento Religioso

Evento Religioso Horário: 18h às 23h

18h às 23h Local: Rua Dom Fernandes Sardinha, nº 1803, entre Rua Jurupuju e Rua Agnelo Souza Castro.

28/12/2024 (sábado)

Evento: Peregrinos da Esperança Horário: 8h às 14h

8h às 14h Local: Rua Sete de Setembro, entre Rua 14 de Julho, Avenida Calógeras, Travessa Lydia Bais e Rua 15 de Novembro. Evento: Obras (interdição parcial) Horário: 13h às 18h (meia pista)

13h às 18h (meia pista) Local: Rua Antônio Maria Coelho, entre Rua Espírito Santo.

29/12/2024 (domingo)

Evento: Obras (fechamento total)

Obras (fechamento total) Horário: Todo o dia

Todo o dia Local: Rua Antônio Maria Coelho, entre Rua Espírito Santo.

A Agetran reafirma seu compromisso em garantir a fluidez e a segurança no trânsito da cidade e solicita a colaboração de todos para o respeito às sinalizações.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram