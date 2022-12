Rodovia do Turismo de MS tem 50% da obra concluída e será finalizada em 4 meses

Com 50% concluída, a obra de pavimentação Rodovia do Turismo, em Bonito, de 9,73 km, amplia a infraestrutura de acesso aos principais atrativos do maior destino de ecoturismo do Brasil. A obra da Rodovia do Turismo será totalmente concluída em março de 2023, segundo a empreiteira Via Magna.

Os serviços complementares de terraplenagem avançam e serão finalizados em fevereiro do próximo ano. Com o licenciamento concedido pelo Imasul (Instituto do Meio Ambiente de MS), começa de imediato a construção das pontes de concreto sobre o Córrego Bonito e o Rio Formoso, de 20 metros e 45 metros, respectivamente.

Cartão postal e referência no ecoturismo mundial, Bonito recebe uma atenção especial desde o início do nosso governo, dentro de um projeto de integração dos destinos turístico”, afirma o governador Reinaldo Azambuja.

“A MS-178, por exemplo, foi toda pavimentada, interligando os municípios de Jardim, Bonito e Bodoquena, e recentemente entregamos a reconstrução do trecho da MS-382 entre o destino e Guia Lopes da Laguna, uma estrada ecologicamente correta.”

Solo rochoso e drenagem

A primeira etapa de pavimentação da Rodovia do Turismo contemplou o trecho de 1,5 km já entregue pelo governo entre o trevo com a MS-178 (Hospital Darci João Bigaton) e a Ponte do Mateus (Córrego Bonito), ao custo de R$ 2,5 milhões, incluindo rede de drenagem.

A etapa em execução terá investimentos de R$ 28,2 milhões e contará com pista de ciclovia e passagem para animais, obedecendo ao Programa Estrada Viva.

O engenheiro da obra, Jerry Gibertoni, explicou que a existência de solo rochoso, não prevista no projeto, dificultou inicialmente o serviço. Também detalhou que o sistema de drenagem implantado foi complexo, devido a concentração de água na região.

Foi construído um canal lateral para conduzir essa água em direção ao Córrego Bonito. No Rio Formoso, a nova ponte será construída à esquerda da velha, de madeira, em sentido diagonal ao outro lado da pista.