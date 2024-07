Homem que aplicou golpe de R$ 200 mil em pecuaristas de MS é preso no Paraná

Homem de 41 anos suspeito de aplicar golpe de R$ 200 mil em fazendeiros de Novo Horizonte do Sul, distante 335 quilômetros de Campo Grande, foi preso nessa segunda-feira (22) em Umuarama (PR).

De acordo com informações, três pessoas procuraram a delegacia para relatar que foram vítimas de estelionato. As vítimas contaram que venderam gado de corte aos suspeitos, que pagou pelos animais a quantia total de R$ 200 mil em cheque.

Mas posteriormente, os proprietários descobriram que o documento não possuía fundo. Em seguida, o homem trocou de número e fugiu da cidade.

A Polícia Civil pediu pela prisão do estelionatário, que foi deferida pelo Ministério Público. Após mais de 30 dias foragido, equipes de investigação conseguiram prender o homem no estado vizinho, com ajuda da polícia local.

