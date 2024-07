Homem é preso em Dourados após ameaçar pastora com faca

O homem teria se irritado com a mulher após ela incentivar a ex-companheira a denunciá-lo por agressões físicas

Um homem que não teve a identidade revelada, foi preso em Dourados por ameaçar com uma faca a pastora de uma igreja. O homem teria se irritado com a mulher após ela incentivar a ex-companheira a denunciá-lo por agressões físicas.

O suspeito foi localizado pelos policiais, e para não ser detido, se identificou como outra pessoa, omitindo seu verdadeiro nome. Junto com ele foi encontrada a faca que teria usado para ameaçar a pastora e 52 gramas de maconha.

O homem foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil e além da tentativa de ameaça com arma branca, também responderá pelo crime de falsa identidade.

