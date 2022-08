Homem morre após ser atropelado por carreta na BR-163

Um homem, que ainda não foi identificado, morreu após ser atropelado por uma carreta, na BR-163. O acidente ocorreu na noite desta terça (02), a cerca de 20 quilômetros do município de São Gabriel do Oeste, no sentido para Coxim, a 137km de Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Civil de São Gabriel, tudo indicava que o homem teria se atirado na frente do veículo, porém, o acidente ainda será apurado para entender o que realmente aconteceu.

Com a força do impacto da colisão, a vítima teve politraumatismo e veio a falecer na hora, no meio da pista. Equipes da CRR-MSVia (Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A.) e investigadores da Polícia Civil chegaram a ir até o local, para apurar as circunstâncias do acidente.

O motorista da carreta, de 41 anos, permaneceu no local do atropelamento e foi submetido ao teste do bafômetro, que atestou negativo para a presença de álcool no organismo.

A carreta teria saído de Cajati, em São Paulo e seguia caminho para Cuiabá, em Mato Grosso do Sul. O trânsito da BR não chegou a sofrer interdição, mas exigiu que os motoristas tivessem cuidado redobrado ao passar pelo local.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.