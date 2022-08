Flamengo domina Corinthians em Itaquera e consegue grande vantagem

Com todo espaço que sonhava, o Flamengo venceu na noite de ontem (3) o Corinthians por 2 a 0, em plena Itaquera. O rubro-negro dominou o time de Vítor Pereira durante toda a partida e escancarou a diferença entre os times. Agora, o Timão deve operar um milagre no Maracanã, no próximo dia 9, se quiser sair com a classificação.

Com um golaço de Giorgian de Arrascaeta e outro de Gabriel, o Flamengo se consolidou como um dos grandes favoritos a Copa Libertadores. O clube venceu suas últimas partidas sempre com autoridade, personalidade e muito talento.

Como foi o jogo

Certamente, o Corinthians precisava de um jogo perfeito para segurar o ímpeto flamenguista. Entretanto isso não aconteceu. Logo nos primeiros minutos já dava para notar o espaço que o rubro-negro teria. O esquema de Dorival busca dar liberdade aos jogadores e o material permite um jogo harmônico.

Cabeça pensante do meio de campo do Flamengo, Arrascaeta desfilou sua habitual categoria na Neo Química Arena. Aos 37 minutos, o uruguaio chapou a bola e acertou no ângulo de Cássio. Um gol digno de toda categoria do craque. Antes a bola ainda tocou no braço de João Gomes, que estava recolhido, lance normal.

Após o gol o Corinthians não conseguiu reagir. O Flamengo atacava e dominava de forma cruel, não deixando o time paulista respirar. Em nenhum momento o time de Dorival tentou parar o jogo e esfriar a partida. Muito pelo contrário. O rubro-negro jogava com coragem e vontade.

Com o cenário que o jogo apresentava, Vítor Pereira fez sua troca obrigatória. Tirou Cantillo e colocou Giuliano. Mas nada mudou. Ou melhor, se tornou bem pior, quando Rodinei invadiu pela direita e descobriu Gabigol com espaço. O atacante bateu sem chance para Cássio. 2 a 0.

Após seis jogos de jejum e 576 minutos, Gabigol desencantou e mostrou seu poder de decisão em jogos decisivos. Com um gol de muita categoria no segundo tempo, ele encerrou a sua segunda série sem marcar mais longa em sua passagem pelo Flamengo.

Mesmo com os 2 a 0 no placar o Flamengo não parou de atacar e continuou a pressão até o final. Era o pesadelo se tornando realidade em Itaquera. Os quatro mil torcedores do Flamengo faziam a festa, enquanto os torcedores corintianos ficavam atônitos, travados pela impotência do time. Nem parecia que estava em jogo a chance de chegar à semifinal da Libertadores.

Próximos Compromissos

O jogo de volta acontece no próximo dia 9, no Maracanã. Antes disso, o Flamengo enfrenta o São Paulo, fora de casa, no sábado (6), às 20h30 (Brasília) pelo Brasileirão. O time de Dorival deve poupar alguns jogadores, entretanto o farto elenco rubro-negro deve equiparar as forçar.

Já o Corinthians enfrenta o Avaí no mesmo dia, fora de casa. A equipe é hoje vice líder da competição e busca encostar no Palmeiras. O time tem uma desvantagem de dois gols nos jogos de ida da Copa do Brasil e Libertadores.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.