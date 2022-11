Homem invade casa de ex e a acorda com arma apontada para o seu rosto

Uma mulher, de 29 anos, foi agredida e ameaçada de morte pelo ex, que invadiu sua casa na madrugada de ontem (15), no bairro Dom Bosco, em Corumbá, distante a 417 quilômetros de Campo Gande.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, a vítima, que possui medida protetiva contra o acusado, relatou que o homem arrombou a porta de sua residência, por volta das 05h com um revólver, e a surpreendeu dormindo. Ela acordou com a arma apontada para o seu rosto.

Segundo a mulher, a todo momento o ex dizia que iria matá-la, agredindo-a com socos e chutes pelo corpo, principalmente na região do rosto. Ele também quebrou móveis, televisão, fogão e geladeira. Uma irmã da vítima, que mora perto, ajudou ela e conseguiu tirar o agressor da casa. Toda a agressão foi presenciada pelos filhos da mulher.

A Patrulha Maria da Penha foi acionada e levou a mulher à 1ª Delegacia de Polícia Civil para o registro do boletim de ocorrência contra o ex por descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas na lei; lesão corporal dolosa (violência doméstica); ameaça (violência doméstica); dano (violência doméstica).

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o Disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Leia Mais: Jovem que havia rompido tornozeleira é baleado no Bairro São Conrado

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.