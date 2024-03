Homem é preso por tráfico de drogas na Aldeia Bororó em Dourados

No início da tarde de quinta-feira (21), Geovane Ramos Bertolino, de 37 anos, foi preso na Aldeia Bororó, localizado em Dourados, por tráfico de drogas.

A prisão foi efetuada por policiais do segundo distrito policial, tudo aconteceu após uma denúncia sobre uma ‘boca de fumo’ em uma residência ao lado de uma mercearia.

Após chegarem no local, os policiais encontraram 1 kg de cocaína, 1 revólver calibre 38, 5 munições, uma balança de precisão, R$ 1.129 em dinheiro e uma motocicleta Honda Biz, que segundo informações, era utilizada para o tráfico de drogas.

Geovane foi preso em flagrante e autuado pelo crime de tráfico de drogas.

Com informações do Dourados News

