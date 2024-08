Homem é preso acusado de cometer três furtos em diferentes estabelecimentos de Dourados

Segundo informações, no último furto, a Policia Militar foi acionada para prender o rapaz, que tentou fugir em alta velocidade

Na tarde de ontem (27), um homem foi preso por Agentes da 1ª Delegacia de Dourados, acusado de cometer três furtos em diferentes estabelecimentos. O homem cometia os crimes burlando sistemas de segurança, por meio da própria empresa de segurança residencial.

Segundo informações, no último furto, a Policia Militar foi acionada para prender o rapaz, que tentou fugir em alta velocidade. Os policias, então, resolveram disparar contra os pneus do veículo e mesmo assim ele conseguiu fugir.

Após realizar buscar pelas redondezas, policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) conseguiram localizar o rapaz e o veículo alvejado. Junto com ele também foram encontrados R$ 532,00 roubado de uma das vítimas e equipamentos usados para desativar sistemas de segurança.

O homem foi preso em flagrante.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram