População de Mato Grosso do Sul cresce 5,25% e ultrapassa 2,9 milhões de habitantes, segundo IBGE

Mato Grosso do Sul tem agora uma população estimada em 2.901.895 habitantes, representando um aumento de 5,25% em relação à última contagem do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada em outubro de 2023 com base no Censo 2022. Esse índice de crescimento ficou acima da média nacional, que registrou um aumento de 4,68%.

Os dados mais recentes, publicados no Diário Oficial da União, são referentes a 1º de julho de 2024. Na contagem anterior, o estado tinha 2.757.013 habitantes.

Campo Grande, registrou um aumento populacional de 6,28%, passando de 898.100 habitantes em 2023 para 954.537 em 2024. Esse crescimento também foi observado nas maiores cidades do estado. Em Dourados, a população aumentou 7,09%, de 243.367 para 260.640 habitantes.

Corumbá teve um incremento de 2,94%, passando de 96.268 para 99.107 habitantes. Três Lagoas apresentou um crescimento de 7,02%, com a população aumentando de 132.152 para 141.435 habitantes. Em Ponta Porã, o número de moradores subiu de 92.017 para 97.577, representando um aumento de 6,04%.

Na semana passada, o IBGE já havia anunciado uma revisão dos dados sobre a população estimada do Brasil em 2022, que também indicou um crescimento superior ao previsto inicialmente.

Essas atualizações populacionais são necessárias para o planejamento de políticas públicas e para a melhor distribuição de recursos federais em todas as áreas, como saúde, educação e segurança.

