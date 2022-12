Carreta capota e pega fogo após acidente com duas mortes em Miranda

No início da tarde desta quarta-feira (28), um trágico acidente entre uma carreta e um carro de passeio deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas, na BR-262, em Miranda, a aproximadamente 194 quilômetros de Campo Grande.

A colisão aconteceu no km 616 da rodovia, entre a carreta que seguia sentido a Campo Grande e o carro sentido a Corumbá.

Segundo O Pantaneiro, a carreta capotada ficou em chamas no acostamento e havia uma pessoa presa nas ferragens, além de outras duas pessoas que foram socorridas e encaminhadas ao hospital de Aquidauana.

A motorista de carro está entre as vítimas fatais, uma mulher que ainda não foi identificada era a condutora do veículo. Ainda não há informações das causas do acidente e o número total de vítimas ainda não foi confirmado.

O 9° Batalhão de Engenharia de Combate foi solicitado a enviar um guindaste para ancorar toda a estrutura, minimizando assim os riscos para as equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Perícia, Polícia Civil e PRF (Polícia Rodoviária Federal) que estavam se no local.