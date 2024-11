Homem armado invade terreiro de Candomblé, ameaça fiéis e destrói altar religioso em Dourados

Na noite do último sábado (09), um homem, identificado como Kaique, entrou armado em um terreiro de Candomblé para atrapalhar cerimônia religiosa, ameaçando as pessoas e destruindo altar religioso aos chutes. O caso aconteceu em Dourados e foi denunciado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem se incomodou com o ritual religioso e comunicou ao neto que foi até o local e cometeu o crime de intolerância religiosa.

As vítimas que estavam na cerimônia relataram que o ato foi cometido sem motivos. O caso foi filmado e está investigado pela Polícia Civil de Dourados.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram