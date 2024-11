Em Dourados, mulher denuncia ex-namorado ao ser perseguida e ameaçada após fim do relacionamento

Na noite de ontem (10),uma mulher, de 26 anos, procurou a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Dourados para denunciar o ex namorado, de 44 anos, após ser perseguida e ameaçada por ele que não aceitava o fim do relacionamento.

De acordo com informações, a mulher estava no local de trabalho, em um restaurante de comida italiana e percebeu que o ex-companheiro estava fazendo manobras indevidas de Jeep em frente ao estabelecimento, chegando a incomodar os clientes.

O homem também chegou a entrar no condomínio onde ela mora para filmar a residência e enviar mensagens via WhatsApp com xingamentos.

O caso foi registrado como perseguição e violência doméstica.

