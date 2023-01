Homem agride mãe e sobrinha com um pedaço de madeira

Um homem, de 43 anos, foi preso na manhã de hoje (7), após agredir a própria mãe, 78, e a sobrinha, 18, com golpes de madeira em uma Aldeia na cidade de Amambai, distante a 350 km de Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a polícia foi acionada pelo chefe de segurança da aldeia, que prendeu o autor. Ele havia sido informado pelo tio, capitão da aldeia, que uma senhora e uma moça teriam sido agredidas com golpes de madeira.

As duas mulheres foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Amambai. No momento em que foi preso, o autor estava no quintal de casa sentado em uma cadeira. Após a chegada da polícia ele foi encaminhado até a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal se praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino e é investigado.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

